Il maltempo ha provocato, infatti, la distruzione di circa 200 metri di lungomare, con il crollo del muro di contenimento che separa la spiaggia dalla strada. Finanziata, dunque, la messa in sicurezza dell'area.

La Giunta Regionale ha stanziato 250mila euro per la somma urgenza

Maltempo in Cilento, finanziata la messa in sicurezza per i danni a Villammare