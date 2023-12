Ieri mattina, una delegazione dell'amministrazione comunale di Sarno ha incontrato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Consigliere Regionale Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Consiliare permanente della Regione Campania che si occupa di Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti, il Presidente della Eav Umberto De Gregorio, per la presentazione di "Sarnow", progetto di delocalizzazione della stazione Eav, che prevede l'eliminazione del passaggio a livello di Via Roma, la delocalizzazione ed il restyling della stazione, la sostituzione dei binari con una breve greenway che unirà la nuova stazione al centro di Sarno, l'edificazione del nuovo polo ferroviario che sorgerà intorno alla Cittadella scolastica, collegamenti con la stazione di Trenitalia che sarà rimodernata, su indicazione delle stesse autorità regionali. La zona occupata dalla vecchia stazione, come si legge nella nota dell'amministrazione, sarà urbanisticamente rivalutata, con la nuova sede della Polizia Municipale e tanto verde. L'operazione permetterà anche l'eliminazione degli altri 2 passaggi a livello. La Regione Campania finanzierà il progetto per una somma di circa 50 milioni di euro. Il progetto, dopo i passaggi formali, sarà presentato alla cittadinanza ad inizio primavera mentre i lavori partiranno a giugno 2024.