Disagi in carcere: protestano le famiglie dei detenuti, la lettera a Ciambriello

Disagi e problematiche non risolte, al Carcere di Fuorni, in questo delicato momento pandemico. In particolare, i detenuti hanno scritto al Garante delle carceri della Campania, Samuele Ciambriello, per sottolineare la mancanza di posti per i contagiati, come per quelli in quarantena che vengono reinseriti insieme ad altri non monitorati. E, ancora, i detenuti hanno evidenziato la lentezza nell'esecuzione dei tamponi, la mancanza di personale qualificato per l'emergenza Covid e, in diversi casi, le mancate cure farmacologiche per persone anziane o con patologie.

L'annuncio

Inoltre sarebbe vietato l'acquisto di beni anche con mezzi propri e ci sarebbero lunghe attese per soccorsi e ricoveri. Inoltre, nessun rispetto per gli orari delle videochiamate: Ciambriello ha reso noti i contenuti della lettera di un folto gruppo di detenuti del carcere di Salerno. "Domani mattina dalle 9,30 alle 11 un gruppo di familiari protesterà davanti il carcere. Personalmente andrò domani al carcere di Fuorni per ascoltare i detenuti, gli operatori penitenziari e i familiari", ha annunciato il Garante.