Approvato dalla Regione il Distretto del Commercio Roccapiemonte – Castel San Giorgio, che potrà ora accedere ai bandi per l’ottenimento di fondi, con erogazioni specifiche che saranno attribuite per la gestione del Distretto.

Le dichiarazioni

“Sono molto soddisfatta per questo obiettivo raggiunto – ha dichiarato il consigliere comunale di Roccapiemonte, con delega al commercio, Doriana Rescigno – perché è stato fatto un lavoro straordinario. Attraverso il riconoscimento del Distretto del Commercio sarà possibile sostenere ed incentivare il commercio e l’artigianato locale profondamente provato dagli anni della pandemia. È l’ora di ripartire con un passo diverso e questo del Distretto è certamente un ottimo risultato”. Il sindaco Carmine Pagano ha sottolineato: “Voglio ringraziare il Consigliere Doriana Rescigno, gli addetti del nostro Comune che hanno lavorato con lei al progetto, e i colleghi di Castel San Giorgio, perché è stata colta una possibilità importante per tendere una mano al settore del commercio che, per via della crisi acuitasi con il periodo del covid, non sta vivendo anni semplici. Il rilancio passa anche da queste azioni, e quindi dall’attenzione dei Comuni alle opportunità che giungono dagli enti sovracomunali”.