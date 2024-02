Nuova sede del Distretto Sanitario: Iannone scrive al direttore Sosto

Il presidente del Consiglio comunale di Mercato San Severino Fabio Iannone ha scritto al direttore generale dell’Asl Gennaro Sosto per sollecitare l’entrata in funzione della nuova sede del Distretto Sanitario Locale.

La lettera

Iannone, nella missiva, spiega: “In considerazione dell’avvenuto completamento dei lavori del primo lotto, ho chiesto al manager dell’Asl di procedere alla consegna, in tempi brevi, dei locali, al fine di garantire un migliore servizio alla nostra comunità. Nella stessa mail - prosegue - ho chiesto al direttore generale dell’Asl anche di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per appaltare, in tempi brevissimi, il secondo lotto dei lavori, già finanziato con Decreto regionale numero 146 del 25 settembre 2023, per un importo di 4 milioni e 275mila euro. Con il secondo lotto dei lavori, verrà completata la nuova sede del nostro Distretto sanitario, che consentirà di migliorare gli standard qualitativi di assistenza all’utenza” conclude l’esponente di maggioranza.