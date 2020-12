Dog Area: l'inaugurazione a Pellezzano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nasce a Pellezzano la “Dog Area”, prima area di sgambamento di tutto il territorio, dove i cittadini possono accompagnare i loro amici a quattro zampe per passeggiate all’aperto e in totale libertà. L’area è posizionata lungo la variante in località Capriglia, in una posizione comoda per l’accesso da parte degli utenti.

“Inauguriamo nel nostro Comune – ha spiegato il Sindaco, dott. Francesco Morra – questa prima area dedicata agli amici a quattro zampe, adeguatamente attrezzata, dove i cani potranno stare in libertà, senza guinzaglio e sotto la vigile supervisione dei loro padroni, che in ogni caso dovranno avere cura di tenerli sott’occhio e di controllarli”. In caso di inadempienza alle regole indicate nell’apposito regolamento verranno applicate sanzioni pecuniarie da 50,00 a 500,00 euro. In caso di recidiva, quale pena accessoria, potrà essere definitivamente interdetto l’accesso. La Dog Area sarà inaugurata attraverso una diretta social sulla pagina Facebook del Comune di Pellezzano Giovedì 31 dicembre alle 16.