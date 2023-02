Malore durante la sfilata dei carri ad Agropoli: provvidenziale l'intervento della Croce Rossa

Attimi di tensione, ieri, durante la sfilata dei carri allegorici in Agropoli. Una 45enne, infatti, ha improvvisamente accusato un malore tra la folla: provvidenziale, l'intervento del Comitato di Agropoli e del Cilento della Croce Rossa, impegnato nell'assistenza durante il Carnevale.

I soccorsi

La malcapitata è stata condotta in ospedale per le cure del caso. Sospiro di sollievo non scontato, dunque, considerando la folta presenza di pubblico in strada e i conseguenti disagi per le operazioni di soccorso.