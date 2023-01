Donna trovata riversa a terra, a Battipaglia: soccorsa dai passanti, accertamenti in corso

Attimi di forte tensione, ieri, a Battipaglia, dove una donna sarebbe stata trovata riversa al suolo, in via Palatucci. La malcapitata, di origini ucraine, è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni, secondo quanto riportato da La Città.

Il fatto

Sul posto, la Polizia: secondo una testimonianza, la donna sarebbe stata travolta da un veicolo e poi non soccorsa dal conducente, ma questa ipotesi è tutta da verificare. Accertamenti in corso.