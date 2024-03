Doppia sospensione idrica a Salerno: ecco le zone interessate

Doppia sospensione idrica a Salerno. La prima si verificherà giovedì 7 marzo per permettere ai tecnici di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in Via degli Etruschi. Per questo sarà necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

Queste le aree interessate:

Matierno

Via dei Sanniti

Via Vecchia di Casa Roma

Via Epipoli

Via Morbilli

Via Comodo

Variante di Matierno

Via Mazzetti

Via San Luca

Via G. Bottiglieri

Via E. Bruno

Viale F. S. Luciani

Viale Repubblica

Via N. Messina

Viale F. Andria

Viale U. Mondio

Viale A. De Biase

Viale V. Spagnuolo

Viale dei Normanni

Viale dei Longobardi

Viale degli Svevi

Viale dei Romani

Viale Epipoli

Via Vecchia Matierno

La seconda, invece, si verificherà venerdì 8 marzo dalle 9 alle 13 nelle seguenti aree:

Via Federico Della Monica

Via Francesco Federici

Via Gherardo Cristiano

Via Giuseppe Maria Pessolani



e dalle ore 14.30 alle ore 19.30 salvo imprevisti, alle seguenti strade/piazze e traverse limitrofe:



Via Nicola Moscati

Via Giuseppe Schipani

Piazza De Crescenzo

Via Alfieri Matteo Sica

Piazza le Ovidio Serino

Via Enrico Moscati

Via Cosimo Vestuti

Via Vittoria del Re

Via Caterina Farina