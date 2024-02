Dramma ad Eboli, questa sera: un uomo sulla settantina è stato trovato senza vita nella sua abitazione, come riporta Salernonotizie. Immediati i soccorsi, ma purtoppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, probabilmente stroncata da un malore.

Sul posto, per i rilievi del caso, anche i carabinieri: si indaga.