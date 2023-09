Carcere di Salerno: scovati droga e cellulari in una intercapetine del soffitto

Nuovo sequestro di cellulari e droga all'interno della casa circondariale di Fuorni. A renderlo noto, il segretario regionale dell'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Vincenzo Palmieri. Brillante operazione della Polizia Penitenziaria, stamattina, dopo che, qualche giorno fa, sono stati scovati due micro telefonini sotto la mattonella di un pavimento.

Il nuovo ritrovamento

Stavolta, in una intercapetine del soffitto del bagno di una cella della Prima Sezione, dunque, sono stati rinvenuti, abilmente nascosti, ben 4/5 cellulari tipo smarphone di ultima generazione e perfettamente funzionanti. Inoltre è stato trovato un caricabatteria ed un quantitativo di droga del tipo hashish. In corso, quindi, ulteriori indagini sotto la guida della Autorità Giudiziaria competente per far luce sui rinvenimenti. Palmieri intanto esprime a nome dell'Osapp l'apprezzamento per i risultati conseguiti nell'operazione di servizio dalla Polizia Penitenziaria di Salerno che trovasi a lavorare in sottorganico tra mille difficoltà in un Istituto sovraffolato e fatiscente. Sulla vicenda interviene il Consigliere Nazionale Osapp, Emilio Fattorello, ribadendo le richieste sollevate a livello centrale al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, per un adeguamento degli organici di Salerno fornendo loro adeguati strumenti tecnici per inibire l'uso dei telefonini e neutralizzare il sorvolo dei Droni sul Penitenziario. "Discorso a parte per la droga il cui traffico tra l'esterno ed interno ha trasformato il carcere salenitano in una vera e propria Piazza di Spaccio come in tanti altri Istituti, per la quale cosa l'Osapp chiede la assegnazione di un gruppo cinofilo a livello locale ed in pianta stabile", si legge sulla nota del sindacato.