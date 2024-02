Aggredì vigile urbano al Comune di Eboli: denunciato un imprenditore

E’ stato identificato l’uomo che, due giorni fa, ha aggredito un vigile urbano all’interno del Comune di Eboli. Si tratta di un imprenditore del posto, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Municipale, l’uomo - a margine di una riunione tra tecnici sugli espropri da parte di Rete Ferroviaria Italiana - avrebbe prima inveito contro alcune persone presenti nell’aula consiliare e poi si sarebbe scagliato fisicamente contro un agente, dandosi poi alla fuga. Il vigile è stato condotto successivamente in ospedale per essere curato e refertato. Al termine delle indagini, l'aggressore è stato rintracciato e denunciato.