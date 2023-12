Calci a un gattino, denunciati due giovani. Salvini: "Bene ma non basta!"

Sono stati denuciati i due ragazzi che, in un video, diventato virale in pochi minuti, erano stati ripresi mentre prendevano a calci un gattino a Eboli. L'episodio era stato denunciato, con tanto di esposto alla procura dei minori a Salerno, da parte dell'Associazione Italiana Difesa Animale e Ambientale (Aidaa). Sull'episodio è intervenuto anche il Ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini. L'esponente della Lega ha così commentato: "Beccati e denunciati. Bene ma non basta, per certa gente la pena deve essere esemplare. E quanto servirebbe la reintroduzione del servizio militare universale!" ha commentato dalla sua pagina Facebook

L'episodio

Il video aveva fatto il giro di ogni piattaforma web. L'associazione, invece, in una nota, si era così espressa: "Ancora una inaccettabile violenza su un gatto - scrive in una nota l'Aidaa si tratta di un fatto gravissimo i cui responsabili meritano di essere individuati e puniti severamente e non sarà difficile prenderli in quanto nel video mostrano chiaramente i loro visi".