Eboli, scuola Virgilio: completati i lavori di manutenzione

Completata ad Eboli la sostituzione del vecchio sistema di illuminazione della palestra della scuola Viriglio a Santa Cecilia. L’intero impianto è ora a luci led, sistema che garantisce un notevole risparmio sui costi dell’energia e diminuisce l’inquinamento da fonti luminose.

Gli altri progetti

L’amministrazione fa sapere che, nel contempo, proseguono anche i lavori di manutenzione della scuola dell’infanzia del medesimo istituto comprensivo. Sta poi per scadere il termine per la partecipazione alla gara per la costruzione del nuovo asilo nido nella popolosa frazione che vedrà quindi completata l’offerta scolastica. Nella giornata di venerdì, infine, i consiglieri hanno accompagnato i tecnici comunali per un sopralluogo alla strada La Storta Papaleone per la quale si provvederà a lavori di manutenzione straordinaria. “Interventi che tendono a migliorare la qualità di vita dei cittadini nelle zone periferiche, - hanno commentato i consiglieri Sara Costantino, Cosimo Massa e il capogruppo Vito Maratea – per troppo tempo abbandonati a se stessi. L’attenzione dell’amministrazione è rivolta all’intero Comune, dal centro alle periferie e si sta procedendo per gradi”. A breve, infatti, inizieranno anche i lavori per l’adeguamento funzionale, sismico e impiantistico della palestra e del cortile dell’Istituto Matteo Ripa che sono già stati aggiudicati.