Lite violenta ad Eboli, ragazzo colpito con cinque fendenti: si indaga

Momenti di tensione, ad Eboli, dov’è scoppiata, due notti fa, una violenta lite tra giovani all’interno del parcheggio di un bar. Nel corso della colluttazione è spuntato anche un coltello con cui è stato ferito un ragazzo. Cinque i colpi inferti a quest’ultimo (tra cui uno al polmone) da mano ancora ignota.

Il ricovero d'urgenza

Immediata la corsa in ospedale dove il giovane è tuttora ricoverato nel reparto di Chirurgia con prognosi riservata. Sulla presunta rissa sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che in queste ore stanno cercando di identificare l’autore dell’accoltellamento.