Muore prima di un intervento all'ospedale di Eboli: la Procura apre fascicolo per omicidio colposo

Ricoverato per un normale intervento all'anca, muore per non precisate complicanze a 69 anni. È accaduto lo scorso 1 giugno all'ospedale di Eboli. Come riportato dallo Studio3A-Valore Spa (società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini), che assiste la famiglia della vittima con l'avvocato Vincenzo Carotenuto, la Procura di Salerno avrebbe deciso di aprire un fascicolo per omicidio colposo in ambito sanitario, al momento contro ignoti.

I fatti

Il Sostituto Procuratore ha disposto l’autopsia sulla salma di Rocco Morelli, questo il nome della persona deceduta, ritenuta fondamentale per capire le cause della morte ed accertare eventuali responsabilità da parte dei medici che hanno avuto in cura l'uomo. A partecipare anche Mauro Ciavarella, medico legale di parte messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A. Secondo quanto riportato dai familiari, il 69enne godeva di buona salute e non soffriva di particolare patologie, dolori all'anca a parte. Il 28 maggio Morelli è stato ricoverato e sottoposto ai controlli di rito prima dell'intervento fissato per l'1 giugno. All'alba di quel giorno, però, l'uomo si è sentito male. I sanitari del nosocomio ebolitano, quindi, avrebbero effettuato dei lavaggi intestinali ed una serie di accertamenti per capire le ragioni del malessere. Ad ora di pranzo il decesso per non meglio precisate "complicazioni". I familiari hanno riferito che l'uomo giaceva nel letto della sua stanza ricoperto di vomito. La salma si trova presso l’obitorio del cimitero di Eboli, in attesa di un riscontro da parte della Procura, che ora è arrivato con i provvedimenti conseguenti.