A Eboli un 17enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di cocaina. Durante un controllo antidroga, il giovane è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina, 140 euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il minorenne, dopo le formalità di rito, è stato trasferito in un centro di prima accoglienza, in attesa dell'udienza per la convalida dell'arresto.