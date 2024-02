Il Comune di Eboli ha reso noto di aver installato ed attivato le telecamere di videosorveglianza presso le stazioni di conferimento di pannolini e pannoloni. Le videocamere, dotate di sistema "night and day", consentiranno di controllare non solo il corretto conferimento e di pianificare lo svuotamento periodico, ma anche di evitare sabotaggi e manomissioni o abbandono di rifiuti nei loro pressi.

La nota

"Era uno dei servizi inseriti nell’offerta migliorativa della Sarim – spiega l’assessore Nadia la Brocca – che da due anni a questa parte sto sollecitando ad attuare in tutti i suoi punti. La presenza delle videocamere costituisce un ottimo deterrente a chi ha la tendenza a non rispettare le regole della differenziata. Le immagini verranno trasmesse e saranno immediatamente visibili al Comando della Polizia locale che potrà, così, prontamente intervenire in caso di violazioni".