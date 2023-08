Addio ad Elia Caroccia, il cordoglio del sindaco: "Ci stringiamo alla famiglia"

"L’amministrazione comunale e la città tutta di Nocera Inferiore si stringono alla famiglia Caroccia per la tragica scomparsa della giovane Elia. Ci uniamo al loro dolore, nella speranza che Elia possa riposare in pace". A scriverlo sui social è il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, a nome di tutta la comunità nocerina dopo la scomparsa di Elia Caroccia, deceduta a seguito di una caduta avvenuta durante un'escursione a Roccamandolfi, in provincia di Isernia.

La tragedia

La 32enne ha perso la vita dopo essere precipitata in una ripida scarpata mentre percorreva un sentiero adiacente il ponte tibetano di Roccamandolfi. La salma, dopo le operazioni di recupero del Soccorso Alpino e Speleologico del Molise e dei vigili del fuoco di Isernia, è stata trasportata all'obitorio di Isernia. La Procura di Isernia ha avviato un'inchiesta per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Nel frattempo è stata disposta l'autopsia sul corpo della vittima.