Un uomo di 30 anni residente a Buccino, già sottoposto a regime di arresti domiciliari, è stato arrestato nuovamente dai carabinieri del posto, guidati dal maresciallo Gaetano D’Ambrosio, dopo essere stato sorpreso mentre si dirigeva verso l'abitazione di un amico. Il giovane era stato precedentemente incarcerato nel carcere di Fuorni nel novembre di due anni fa, a seguito di una condanna di un anno e nove mesi per aver commesso furti in abitazioni nel Cilento. Attualmente, stava scontando la sua pena sotto la forma di arresti domiciliari nella sua casa a Buccino, da cui è evaso per visitare un amico. Tuttavia, la sua fuga è stata interrotta da un controllo dei carabinieri, che lo hanno individuato e ricondotto agli arresti domiciliari.