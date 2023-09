Ex zona contestata tra Pagani e Sant’Egidio: il Prefetto convoca i sindaci per far eseguire la sentenza del Consiglio di Stato

La Prefettura di Salerno ha convocato i sindaci della ex zona contestata tra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino, per mettere in esecuzione la sentenza del Consiglio di Stato. Stamattina, infatti, il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, insieme al primo cittadino di Sant’Egidio del Monte Albino, Antonio La Mura si sono incontrati per discutere sul da farsi. Va immediatamente messa in esecuzione la sentenza del Consiglio di Stato: questo l’impegno preso dei due sindaci davanti al Prefetto di Salerno. Primi passi essenziali da compiere l’individuazione dei confini e il passaggio di dati tra gli uffici Anagrafe e Stato Civile dei due Enti.

I dettagli

Gli uffici di entrambi i Comuni dovranno relazionare a Sua Eccellenza il Prefetto con puntualità su ogni singola problematica, e in particolare sulle questioni relative ai tributi e alle concessioni edilizie. Tutto questo per facilitare il più possibile un passaggio che sia a tutela di ogni singolo cittadino. Nel frattempo la Prefettura di Salerno intraprenderà una interlocuzione con il Ministero degli Interni per gestire alcune problematiche erariali impellenti, nell'interesse dei due Enti. Il compito di coordinamento dei lavori è affidato al dottore Roberto Amantea, viceprefetto Area II: Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie.