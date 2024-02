Fallimento Ifil, mercoledì prossimo la sentenza: fra gli indagati anche Piero De Luca

È attesa per mercoledì 14 febbraio la sentenza dei giudici del Tribunale di Salerno in merito all'inchiesta sul fallimento della Ifil, società di consulenza immobiliare. Tra i sei imputati coinvolti nel procedimento giudiziario c'è anche il deputato del Partito Democratico, Piero De Luca, accusato di concorso in bancarotta distrattiva.

La richiesta di condanna

Per De Luca la Procura ha chiesto una condanna di due anni e due mesi. Al deputato Pd viene contestato di aver usufruito del pagamento di viaggi in Lussemburgo - che sarebbero stati pagati con soldi della società - tra il 2009 e il 2011. Nell'udienza di oggi ci sono state le repliche del pubblico ministero Francesco Rotondo in merito ad alcune posizioni. Nella prossima ci saranno le controrepliche dei legali che precederanno la sentenza.