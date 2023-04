Allarme bomba, a Sala Consilina, a causa di una valigia sospetta ritrovata stamattina in un parcheggio in via Mezzacapo. Un passante ha allertato le forze dell'ordine.

Sul posto, i carabinieri che hanno, tuttavia, accertato come si trattasse di un falso allarme. Nel bagaglio, infatti, non vi era alcun ordigno.