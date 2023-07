Afa e caldo nei cantieri, la Fenealuil scrive all'Ance Aies: "Rivedere turni di lavoro nei mesi estivi"

Afa e disagi ci sono troppi pericoli per i lavoratori edili sui cantieri a Salerno e provincia e non solo. Il segretario generale della Fenealuil Salerno Patrizia Spinelli ha inviato una lettera al presidente Ance Aies Fabio Napoli per denunciare le criticità che sono costretti ad affrontare ogni giorno, a causa dell’afa e del caldo, i lavoratori edili che operano nei cantieri salernitani. Di qui la proposta di prevedere, nelle prossime gare d’appalto, un cambio dei turni di lavorazione nei mesi estivi.

Signor Presidente, ho avuto modo di apprezzare, nella Sua relazione in occasione dell’elezione al vertice di Ance Aies, la citazione del richiamo di Papa Francesco sul valore sociale del fare impresa: “La vera ricchezza sono le persone. Senza di esse non c’è comunità di lavoro, non c’è impresa, non c’è economia”. Un principio - come giustamente sostenuto - di cui tenere conto in tutte le fasi che attraversiamo. In questo momento, quindi, è doveroso da parte della Feneal Uil richiamare alla Sua attenzione sulla grave ed imprevista situazione di pericolo che purtroppo si è palesata a causa delle terribili condizioni climatiche che si stanno verificando su tutto il territorio nazionale. Al di là di quanto segnalato da provvedimenti che proprio in queste ore vengono ridiscussi da Governo e Organizzazioni sindacali a livello nazionale, riteniamo estremamente importante sollecitare, attraverso di Lei che le rappresenta, le imprese edili che operano sul territorio salernitano, a prendere in considerazione la necessità di mettere in campo provvedimenti a tutela dei lavoratori: non solo in considerazione delle temperature che permangono a livelli superiori ai 35 gradi (anche soltanto percepiti), ma anche da un punto di vista più ampio, in base al principio dell’indispensabile sanità fisica, soprattutto per chi svolge mansioni pesanti e gravose e in considerazione dell’età, con una presenza massiccia sui cantieri di lavoratori con un’età compresa tra i 50 e i 64 anni. Riteniamo particolarmente giusto sostenere l’ipotesi di prevedere, nelle prossime gare d’appalto, turni di lavorazione nei mesi estivi alla luce del cambiamento climatico, che considerino l’applicazione di orari nel pieno rispetto del principio della salvaguardia della salute dei lavoratori, oltre che attraverso il riconoscimento economico in base al contratto nazionale. RingraziandoLa anticipatamente per quanto farà, La saluto molto cordialmente.