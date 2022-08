Da Salerno verso le località turistiche: traffico in tilt

Una lunga coda di auto si è formata, questa mattina, lungo la litoranea di Salerno. In tanti, infatti, soprattutto dopo la riapertura del Ponte Asa, sono tornati a percorrere la litoranea (come strada alternativa c’è l’Aversana fino ad Eboli) per raggiungere le località balneari e turistiche della zona sud.

Inevitabili i disagi alla circolazione veicolare che caratterizzeranno l’arteria stradale almeno per tutta la settimana di Ferragosto.