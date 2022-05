Cerimonia del 2 giugno a Salerno: tutto pronto per il 76° anniversario della proclamazione della Repubblica

Si celebrerà il 2 giugno, il 76° anniversario della proclamazione della Repubblica, un momento fondante nella storia del Paese che ci si appresta quest’anno a trascorrere, da un lato, con lo sguardo rivolto al futuro, sulla spinta del progressivo superamento dello stato di emergenza Covid-19. Dall’altro lato, con il pensiero alle centinaia di migliaia di cittadini ucraini morti, feriti o in fuga dalla guerra, che è tornata a scuotere l’Europa. Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha organizzato una cerimonia che si terrà giovedì alle ore 10, in Piazza Amendola e proseguirà all’interno del “Teatro Verdi” di Salerno per la consegna delle onorificenze “Al merito della Repubblica Italiana”, concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini di questa provincia.

La manifestazione sarà allietata dalla presenza, in piazza Amendola, dell’orchestra di fiati del Liceo Musicale “Confalonieri” di Campagna, diretta dal maestro Luciano Marchetta e, al Teatro Verdi, dei maestri Daniele Gibboni e Annastella Gibboni (violino), Piero Gatto e Gerardina Letteriello (pianoforte).

Elenco insigniti delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana in provincia di Salerno:

ANGRI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Aniello GARGANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Salvatore MAIONE

BATTIPAGLIA

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Gerardo FESTA

CAMPAGNA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Daniele GIBBONI

CAVA DE’ TIRRENI

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Elio AUSILIO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Gianpietro MORRONE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Katiuscia PANICO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Mario POLVERINO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Carmine SILVESTRO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Antonio DI DOMENICO

CERASO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giovanni ESPOSITO

CONTURSI TERME

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giacomo MEZZO

EBOLI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Stefano LANZO

GIUNGANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Sebastiano Maria TANASI

MONTECORVINO ROVELLA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pietro ARENA

NOCERA SUPERIORE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luigi LANDI

PELLEZZANO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Lgt. Giovanni APICELLA

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Dott. Carmine SANTORO

PRIGNANO CILENTO

Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Lorenzo MANGONI

ROCCAPIEMONTE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Vincenzo BATTIPAGLIA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Enrico MOJA

SCAFATI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Alberto BERRINO

TRAMONTI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Domenico TAIANI

SALERNO

Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana Pasquale STANZIONE

Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe CANTILLO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe LISSA

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Enrico DE CRESCENZO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Daniele DI GUARDO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Pietro FERRAIOLI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Carmine APICELLA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Alessandra PIRO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Rodolfo PUNZI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Carlo SIMONCINI