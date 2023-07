Fisciano, restituiti alla città i giardini “Monsignor Angelo Quaranta”: l'inaugurazione

Restituiti stamane alla città di Fisciano, in una veste totalmente nuova e più sostenibile, i giardini pubblici "Monsignor Angelo Quaranta" di Lancusi. La Fisciano Sviluppo S.p.A ha realizzato, infatti, un intervento di riqualificazione ecologica dell’area, con l'obiettivo di migliorare l'ambiente circostante e offrire vantaggi significativi sia per la comunità che per l'ecosistema locale.

Uno dei lavori principali è stata la ripavimentazione delle aree con un materiale drenante ecologico che offre un sistema alternativo per la gestione delle acque meteoriche, promuovendo il drenaggio naturale e mantenendo un equilibrio idraulico. Inoltre, la pavimentazione permeabile garantisce una superficie filtrante adeguata e favorisce l'irrigazione del patrimonio arboreo presente nei giardini. Oltre alla ripavimentazione, sono state rigenerate le panchine dismesse o danneggiate, è stata creata una nuova area verde di 150 mq ed è stato installato un nuovo parco giochi per i bambini. “I lavori di riqualificazione dei giardini pubblici “Mons. Quaranta”, sono stati sicuramente una grande opportunità per questa Amministrazione che, insieme alla Fisciano Sviluppo, è riuscita a mettere in campo scelte che hanno reso concretamente il nostro territorio più green - dichiara il sindaco Vincenzo Sessa - Grazie all’impiego di un materiale drenante ed ecologico, utilizzato per la ripavimentazione, sarà possibile gestire le acque piovane ed impiegarle per l’irrigazione. Mentre la scelta di utilizzare un colore chiaro, dello stesso materiale, è stata dettata dalla maggiore luminosità che esso offre. Aspetto che risulta particolarmente vantaggioso in contesti urbani, consentendo una riduzione dei costi di illuminazione sia in termini di installazione che di gestione. Inoltre, per la riqualificazione delle panchine, abbiamo pensato di utilizzare sedute e schienali realizzati con profili di plastica interamente riciclata così da promuovere l'utilizzo di materiali sostenibili e contribuire alla riduzione dei rifiuti plastici nell'ambiente.

Completa l’intervento di riqualificazione la creazione di una nuova area verde di 150 mq e soprattutto l’installazione di un nuovo parco giochi, donato dal McDonald's di Fisciano, che arricchisce ulteriormente l'area e permetterà ai nostri bambini di poter giocare sereni ed in tutta sicurezza. Una partnership, quella con il McDonald's di Fisciano, che ringraziamo per la disponibilità che ci dimostra nei progetti che gli sottoponiamo, che palesa come sia possibile unire le forze tra enti pubblici e privati per il beneficio della comunità e dell'ambiente circostante. Continueremo a impegnarci nel promuovere soluzioni ecologiche e sostenibili per migliorare la qualità della vita delle persone e proteggere il nostro prezioso patrimonio naturale.”Presente all’inaugurazione il general manager della Global Family Food Vittorio Ambrosini: “Come abbiamo avuto modo di ribadire in altre circostanze - ha esordito Ambrosini - Mc Donalds insieme alla società che rappresento che gestisce il punto vendita di Fisciano è da sempre vicina all’ Amministrazione Comunale di Fisciano. In questa circostanza abbiamo supportato la governance locale per la realizzazione di questo meraviglioso parco giochi. L’idea è quella di poter sempre restituire a questo splendido territorio, parte del successo che quotidianamente ci ha donato in questi anni. Il McDonald’s di Fisciano - continua Ambrosini - è una realtà ormai consolidata e ben radicata. Il Parco Giochi è una struttura dotata di aree attrezzate e tanto verde. Questo è un punto particolarmente caro a McDonald’s che punta con questo parco giochi a creare un nuovo punto aggregativo e sociale per la comunità di Fisciano”.