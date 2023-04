Fisciano, Tari giù fino al 20%: l'annuncio del Comune

L’Amministrazione Comunale di Fisciano ha presentato stamane nella sala delle conferenze a palazzo di Città, la nuova misura varata per la riduzione sul Tributo Tari Anno 2023 per continuare a sostenere le famiglie in questo particolare momento di crisi economica. La misura riguarda una riduzione del pagamento del tributo tari, che varierà per le utenze domestiche dal 15 al 20% e dal 5 all’8% per quelle non domestiche.

I commenti

“Siamo uno dei pochi Comuni, non solo della Provincia di Salerno - ha detto il sindaco Vincenzo Sessa - che riesce ad ottenere la riduzione della tariffa Tari fino al 20%, ma che già ha un tributo Tari che è il più basso della Valle dell’Irno, come più volte abbiamo sottolineato. La misura è un ulteriore aiuto per i nostri concittadini in forte difficoltà economica ed è, per questo, un motivo di grande soddisfazione per l’Amministrazione Comunale. Continueremo su questa strada aumentando i servizi e abbassando le tasse e la crescita graduale del numero di residenti nel nostro Comune, contrariamente al trend degli altri Comuni della Provincia ci rende orgogliosi e ci indica che stiamo facendo un buon lavoro”. “Questa misura è stata possibile grazie ad un lavoro certosino che stiamo facendo con l’ufficio Tributi”, ha aggiunto l’assessore al ramo tributi Franco Gioia. “Grazie al lavoro anche di censimento che abbiamo fatto nell’area industriale fino al dicembre 2022, siamo riusciti, non solo a recuperare i 450mila euro di maggiori costi, ma anche a ridurre le tariffe domestiche e non domestiche. Le prime si riducono fino al 20%, quelle non domestiche tra il 5 e l’8%”. “Ad inizio anno prossimo ci sarà la revisione obbligatoria del Pef, che contiamo ci permetterà di ridurre ulteriormente i costi della Tari e di abbattere consequenzialmente le tariffe del 25-30%. Fermo restando che già nel nostro Comune abbiamo la tariffa Tari più bassa e siamo orgogliosi di averla ridotta ulteriormente” ha concluso Gioia.