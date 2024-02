Prysmian Fos, proclamato lo stato di agitazione nazionale

Le rappresentanze sindacali unitarie dei siti Prysmian in Italia hanno annunciato lo stato di agitazione permanente a seguito di un incontro nazionale tenutosi il 20 febbraio. La decisione è stata presa in risposta all'annuncio dell'azienda, in sede istituzionale, di voler chiudere il sito Fos di Battipaglia, mettendo a rischio tutti i posti di lavoro dello stabilimento. Le Rsu, insieme alle segreterie territoriali e regionali, hanno espresso forte disapprovazione per la scelta aziendale, definendola "inaccettabile" e hanno dichiarato la loro intenzione di contrastarla con tutti i mezzi a disposizione. La proclamazione dello stato di agitazione porterà ad una serie di azioni e iniziative che saranno organizzate dai rappresentanti dei lavoratori per difendere l'occupazione e la continuità produttiva dell'azienda.