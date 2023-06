Provincia, Alfieri presenta il report sui primi sei mesi di attività

Il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, traccia un bilancio dei primi sei mesi di attività. Il 23 giugno, alle ore 15,30, nel salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, la presentazione ufficiale del report dedicato al semestre appena trascorso.

Primi sei mesi

“Credo sia doveroso dare conto ai cittadini" precisa il presidente, che aggiunge: "Nelle linee programmatiche avevamo scelto un concetto cardine: il bene comune non ha leggi contrarie. È da qui che abbiamo voluto partire per imprimere il modus operandi di una Istituzione che ha quale obiettivo prioritario proprio la realizzazione di quel bene comune per le comunità e i territori. Per questo abbiamo dato maggiore impulso ai settori della viabilità e dell’edilizia scolastica, con una particolare attenzione alla vicinanza ai comuni e al nostro ruolo di coordinamento di Area Vasta”. Ad intervenire alla presentazione il deputato del Pd Piero De Luca nonché i consiglieri provinciali, i consiglieri regionali ed i segretari dei partiti della coalizione che ha sostenuto il presidente Alfieri lo scorso novembre.