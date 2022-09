Fuochi di San Matteo, il Comune pensa ad una colletta tra commercianti: le critiche di Forza Italia

L’amministrazione comunale di Salerno sarebbe alla ricerca di sponsor tra le attività commerciali e le aziende che operano nel territorio per raccogliere i fondi necessari per lo spettacolo dei fuochi d’artificio in occasione della Festa Patronale in onore di San Matteo. Si tratterebbe, in pratica, di una “colletta” che coinvolgerebbe, in primis, la Camera di Commercio e l’Autorità Portuale.

Le critiche di Forza Italia

Su questa ipotesi interviene il capogruppo al Comune e vice coordinatore regionale degli azzurri Roberto Celano: “Un Comune che si appella ad una colletta per pagare i fuochi per la festa del Santo Patrono, come non farebbero neppure i comuni di Valle dell'Angelo e Serramezzana (i meno abitati della Provincia) per le loro feste patronali, dimostra di versare ormai in uno stato di difficoltà economico finanziario difficilmente superabile. Chi è responsabile dovrebbe immediatamente lasciare il disturbo senza esitare e fiatare. Ed invece quei responsabili, anzi irresponsabili, continuano a girare imperterriti e senza vergogna per chiedere voti per il "figlio" del sistema”.