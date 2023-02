Ancora furti nelle case di Auletta: è caccia ai ladri

Ancora furti nel piccolo comune di Auletta. La scorsa notte, i ladri hanno fatto irruzione all’interno di una casa in contrada Pisciolo approfittando dell’assenza del proprietario che vive all’estero. I malviventi hanno rubato una bicicletta, una lavatrice, un aspirapolvere, scarpe, oggetti e alcuni elettrodomestici.

I ladri in azione

In contrada Caputo, invece, si è verificato un tentativo. I ladri, dopo aver rotto una finestra, sono entrati all’interno dell’abitazione ma sono stati messi in fuga dal suono dell’allarme. Rubata anche un’auto in contrada Chiusa.