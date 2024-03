Ladri scatenati nella Piana del Sele: in azione "la banda dei parcometri", derubato anche un architetto

Ladri scatenati nella Piana del Sele: ignoti, questa volta, si sono introdotti nello studio di un architetto, nel centro storico. Dopo aver fatto irruzione nell'ufficio, sono riusciti a rubare attrezzi informatici ed altri oggetti, agendo a volto coperto. Accertamenti in corso, dunque, da parte dei carabinieri per risalire all'identità dei responsabili del furto: preziose potrebbero essere le immagini dell videosorveglianza.

La banda

Intanto, a Battipaglia, è entrata in azione la banda dei parcometri: i malviventi hanno messo a segno un furto con scasso aggravato, con un bottino di circa 5000 euro. I ladri, hanno forato diversi parcometri sulle strade cittadine, per poi "chiudere" il buco con un tappo di gomma. Successivamente, dunque, hanno rubato tutte le monete introdotte dagli automobilisti, prelevandole dal contenitore in cui erano custodite. Si indaga, quindi, per risalire ai responsabili del furto con scasso aggravato e danneggiamento.