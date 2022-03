Ladri scatenati a Capaccio: "ripuliti" tre appartamenti, si indaga

Ladri allo sbaraglio a Capaccio Paestum: tre le abitazioni prese di mira dai ladri ieri, precisamente in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nei pressi dell’ufficio postale. Forzando gli infissi, i malviventi si sono introdotti nelle abitazioni portando via oggetti di valore e preziosi.

Le indagini

Accertamenti in corso, dunque, per risalire all'identità dei responsabili dei colpi. Si indaga.