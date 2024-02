Ladri nuovamente in azione in Cilento: indagini a tutto campo

Tensione, nella giornata di oggi, al Bivio di Acquavella, frazione di Casal Velino. Tre uomini con il volto coperto e con accento straniero, come riporta Infocilento, avrebbero tentato di svaligiare diverse abitazioni. In un primo caso, i malviventi sono stati messi in fuga dal cane dei vicini delle vittime e nel secondo caso dal proprietario, rientrato in casa mentre i malviventi erano all'opera per scassinare la porta.

L'intervento

Sul posto, le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini del caso. Residenti fortemente preoccupati per l'incremento di furti registrato nell'ultimo periodo.