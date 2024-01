Cava al setaccio contro furti e spaccio, sequestrati 100 grammi di droga

Cava de' Tirreni al setaccio, ieri, 19 gennaio: i carabinieri di Nocera Inferiore hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio per la prevenzione dei furti e di altri reati. Considerato l'incremento dei colpi in abitazione registrato nelle ultime settimane, infatti, il Comitato Provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, ha previsto un servizio straordinario in coordinamento con le altre forze di Polizia.

Il controllo

Il monitoraggio dei carabinieri ha visto anche l'impiego del 10° Reggimento Carabinieri Campania e dell'unità cinofila antidroga di Sarno. Trenta, dunque, i militari in campo: sono state identificate 144 persone e controllati 118 veicoli, tra ispezioni e perquisizioni e la conseguente segnalazione alla Prefettura degli assuntori di droga, trovati in possesso, in particolare, di marijuana e crack, stupefacente pari a circa 100 grammi che poi è stato sequestrato. Il piano di prevenzione continua.