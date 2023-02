Allarme furti da Salerno al Cilento, case nel mirino: i ladri non si fermano

Ladri ancora in azione da Salerno al Cilento. Nel weekend, ignoti hanno fatto irruzione all'interno di un appartamento del centro storico del capoluogo riuscendo a rubare soltanto due anelli. A metterli in fuga - riporta Il Mattino - una volante della Polizia di Stato, impegnata nei controlli della movida. Subito sono partite le indagini attraverso l'acquisizione dei filmati delle telecamere presenti nella zona. Qualche giorno prima, un altro appartamento era stato preso di mira da cui i ladri erano riusciti a portare via un orologio di valore.

Colpi nella zona sud

Ma furti, negli ultimi giorni, si sono registrati anche nel Cilento. I ladri hanno fatto irruzione in due villette a poca distanza, in località Tempa di Moio della Civitella. Una delle due è di proprietà di un consigliere comunale. I malviventi, dopo aver forzato le finestre, hanno messo tutto a soqquadro riuscendo a portare via denaro e preziosi. Poi sono fuggiti senza lasciare tracce. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.