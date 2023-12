Furti nel Vallo di Diano: svaligiate due abitazioni a Polla

Nuovi furti nel Vallo di Diano: sono state ripulite due abitazioni nei pressi dello Stadio, in via Fossato, a Polla. Come riporta Ondanews, nel primo caso i ladri si sono introdotti rompendo i vetri del balcone ed hanno portato via pochi oggetti in oro. Ingente, invece, il bottino nella seconda casa svaligiata.

Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili dei furti. Residenti preoccupati.