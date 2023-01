Ladri in azione nel salernitano: nuovi furti a Novi Velia e Montesano sulla Marcellana

Ladri di nuovo in azione nel corso della notte, nel salernitano. Ignoti hanno preso di mira un tabacchi a Novi Velia, facendo razzia di sigarette, gratta e vinci e soldi in cassa, con un bottino di oltre 15mila euro. Come riporta Infocilento, sono stati rubati anche circa 900 euro presso un negozio di parrucchiere, nella stessa zona.

L'altro furto

Ieri pomeriggio, inoltre, dei malviventi hanno ripulito un'abitazione ad Arenabianca di Montesano sulla Marcellana. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità dei responsabili del furto.