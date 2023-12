Furti in un supermercato e in un negozio di casalinghi: è caccia ai ladri

E’ ancora allarme furti nel Golfo di Policastro. Nel comune di San Giovanni a Piro, ignoti si sono introdotti all’interno di un supermercato riuscendo a rubare varie bottiglie di liquori. A Policastro Bussentino (frazione di Santa Marina) i ladri, durante l’orario diurno, si sono introdotti all’interno di un negozio di prodotti per la casa e l’igiene personale portando via gel adesivo per dentiere e lamette da barba. Ad agire sarebbe stata la stessa coppia di malviventi. Sulle loro tracce ci sono i carabinieri.