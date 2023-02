Dalle case ai negozi: nuovi furti sventati a Felitto e Pontecagnano Faiano

Non cala, il numero dei furti registrati nell'ultimo periodo, da sud a nord della provincia. In particolare, venerdì sera, a Felitto, due ladri hanno tentato un colpo presso una abitazione, ma hanno dovuto desistere perchè scoperti dalla proprietaria, grazie al sistema di videosorveglianza che era attivo nell'esercizio commerciale sottostante l'immobile preso di mira. Per evitare il linciaggio, i due malviventi sono fuggiti a bordo di un’Alfa Romeo bianca. Quella stessa auto era stata segnalata come sospetta dal sindaco di Laurino nei giorni scorsi.

L'altro colpo

Inoltre, sabato sono stati denunciati per furto due giovani stranieri che hanno provato a rubare abiti sportivi in un negozio del centro commerciale “Maximall” di Pontecagnano, per un valore complessivo di circa 300 euro. Immediato, l'intervento dei militari che li hanno beccati, restituendo la refurtiva al titolare. Resta alta, dunque, la tensione tra i cittadini, per l'escalation dei furti nel nostro territorio.