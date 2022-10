Raggiunto dagli agenti per l'aggravamento della sua pena: viene sorpreso a commettere un nuovo furto, arrestato

E' stato arrestato ieri, 25 ottobre, G.I., 32enne salernitano messo in manette dalla sezione Volanti della Questura: gli agenti stavano cercando il giovane per via dell'aggravamento della sua pena, in quanto, accusato di furti, dai domiciliari sarebbe dovuto essere trasferito in carcere.

L'arresto

G.I. è stato rintracciato proprio mentre commetteva un nuovo furto e, alla vista della Polizia, ha reagito con minacce e violenza. E' finito presso la casa circondariale, dunque, con la nuova accusa di resistenza e lesione ai danni di pubblico ufficiale.