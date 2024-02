Ladri scatenati nel salernitano: 6 colpi in 24 ore a Sala, derubato un altro medico in ospedale ad Eboli

Ladri allo sbaraglio nel salernitano. Per iniziare, sono stati registrati 6 furti in 24 ore a Sala Consilina, ieri. Come riporta Infocilento, tra il centro cittadino e la frazione Trinità, ignoti hanno forzato porte o finestre e messo tutto a soqquadro, alla ricerca di cassaforti. Esasperati, i residenti che hanno organizzato delle ronde per tentare di mettere un freno ai furti.

Il caso all'ospedale

E i ladri tornano ad agire anche negli uffici dell’ospedale di Eboli: ignoti, infatti, hanno rubato il portafogli al responsabile del servizio di Pneumologia, in un attimo di distrazione del malcapitato. Al rientro nel suo studio professionale, l'amara scoperta per il responsabile.