Due furti in poche ore nelle case del Vallo di Diano: è caccia ai ladri

Ancora furti nel Vallo di Diano. Ignoti, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno fatto irruzione all’interno di una casa situata in via Provinciale ad Auletta. Una volta all’interno dell’abitazione, dopo aver messo a soqquadro le stanze, i ladri hanno rubato soldi ed oggetti preziosi e poi sono fuggiti via. In serata, invece, un altro colpo è stato messo a segno in una casa nel comune di Sant’Arsenio. Su entrambi i furti sono in corso le indagini dei carabinieri.