Furti e scippi ad Eboli, vicino al mercato: accertamenti in corso

Ladri allo sbaraglio ad Eboli, dove sono stati registrati una serie di furti e scippi, tra il mercato di via don Michele Paesano e il primo tratto di viale Amendola.

Il fatto

Come riporta Ondanews, i colpi sarebbero stati messi a segno mentre le vittime scendevano dalle proprie auto: in quel momento i malviventi hanno portato via le loro borse. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità dei malviventi.