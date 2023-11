Furto di alcolici in due supermercati: è caccia ai ladri

E’ ancora allarme furti nel Vallo di Diano. Una coppia, negli ultimi giorni, ha messo a segno due colpi in altrettanti supermercati, situati nel territorio comunale di Polla, riuscendo a portare via rapidamente alcune bottiglie di whisky di valore ed altri alcolici.

Le indagini

A riprenderli ci hanno pensato le telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato la dinamica del furto in uno dei due supermercati. Su entrambi gli episodi sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri per riuscire a risalire all’identità della coppia di malviventi.