Furto in un'abitazione a Ravello: i ladri sfondano la cassaforte, ingente il bottino

Ladri in azione anche nella Costiera Amalfitana. Nel pomeriggio di ieri - riporta il quotidianodellacostiera - ignoti hanno fatto irruzione, dopo aver forzato una finestra all’interno di un’abitazione situata nella parte alta del comune di Ravello.

Il bottino

E, in pochi minuti, hanno rubato banconote ed oggetti di valore dalla cassaforte che è stata completamente sfondata. Il bottino ammonta a circa 4mila euro. A fare l’amara scoperta sono stati i residenti, che hanno allertato subito i carabinieri. Le indagini per risalire all’identità dei malviventi sono in corso.