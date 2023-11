Furto in un'abitazione a San Rufo: è caccia ai ladri

Ancora furti nel Cilento. Ignoti, la scorsa notte, hanno fatto irruzione in un’abitazione situata in località Tempa a San Rufo mentre i proprietari dormivano in camera da letto.

Le indagini

I malviventi si sono introdotti all’interno del garage rubando un’auto (Ford Fiesta), alcune attrezzature usate per l’agricoltura e litri d’olio d’oliva. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.