"Mi hanno rubato l'auto: non posso più accompagnare mio figlio a curarsi", appello disperato di una mamma di Angri

"Poche ore fa è stata rubata una jeep compass bianca targata FR432RS in via Badia, di fronte al civico n°40. Quest’auto viene utilizzata quotidianamente da me per accompagnare mio figlio alle varie fisioterapie a cui si sottopone per cercare di ritrovare un po’ di autonomia ed indipendenza".

Lo ha scritto sul gruppo Facebook "Sei di Angri se...", la madre di Gerardo, un 25enne a cui la vita ha giocato un brutto scherzo nel giugno di 5 anni fa con un incidente stradale. Superando prima 3 mesi di coma e successivamente svariati interventi nel corso di questi anni, il giovane deve ora necessariamente proseguire il suo percorso terapeutico, per tentare di conquistare un minimo di autonomia, in quanto purtroppo non è in grado di utilizzare le proprie mani, neanche per mangiare e le sue gambe per potersi spostare. "Spero qualcuno possa darmi notizie in merito per riuscire a recuperare l'auto, senza la quale non ho modo di accompagnare mio figlio a curarsi", conclude la donna, auspicando supporto e aiuto anche a mezzo social.