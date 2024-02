Mistero ad Angri, i ladri rubano per due volte l'auto di un assessore: lo sfogo sui social

I ladri hanno preso di mira l’assessore comunale alle politiche sociali di Angri Maria D’Aniello. Già perché ieri mattina, per la seconda volta nel giro di pochi giorni, le hanno rubato la macchina (una Fiat Panda). La vettura era parcheggiata non molto distante dall’abitazione dove vive. Il primo furto risale a poche settimane fa quando le fu portata via la stessa vettura che, successivamente, venne ritrovata. Ieri il secondo furto, che ha amareggiato e non poco l'esponente della Giunta Ferraioli.

Lo sfogo sui social

Ma quella di venerdì è stata una giornata davvero triste per D’Aniello che su Facebook scrive: “Ieri e’ stato un giorno da cancellare per me e la mia famiglia, mi sveglio alle 4.45 con il cellulare che squilla e il satellitare installato sulla mia auto mi avviva che la mia auto è stata rubata, sebbene stava in una zona sicura e controllata.Alle ore 19 mia nipote che lavora con me, torna a casa e trova i ladri in casa, che avevano bloccato la porta all’interno con un mobile per non farla entrare, poverina, impaurita e’ scappata. Alle 21.0 telefono mio fratello che abita a Battaglia, e mi dice che l’azienda dove lavora da anni ha deciso di chiudere e trasferirla in Francia, disperato mi chiede come farà, insieme a lui tantissimi operai rimarranno senza lavoro.Ecco, io non voglio essere negativa, mi piace pensare in positivo e avere e dare sempre messaggi di speranza.Oggi mi e’ difficile farlo, cosa sta succedendo? La povertà aumenta, e con questo la delinquenza, la paura, l’insicurezza per il futuro.Tanto vige sempre la legge dell’indifferenza e del piu’ forte, “ sto bene io che mi frega degli altri”?Gli altri sono tanti, tantissimi, e vanno tutelati, mi piacciono i politici presenti che lottano per loro in massa. La vera politica è questa, altro e’ palcoscenico".